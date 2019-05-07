0553 313 94 23

Sarıkamış’ta yemek kokusu yavru ayıyı sokağa indirdi

Sarıkamış’ta iftar saatinde evlerden çıkan yemek kokularını alan yavru ayı vatandaşlara aldırış etmeden sokağa indi.

07 Mayıs 2019 Salı 19:15
Sarıkamış’ta yemek kokusu yavru ayıyı sokağa indirdi

Sarıkamış’ta iftar saatinde evlerden çıkan yemek kokularını alan yavru ayı vatandaşlara aldırış etmeden sokağa indi. Vatandaşların gözleri önünde çöp konteynerinde yiyecek arayan ayı ise vatandaşların ilgi odağı oldu.



Sarıkamış’ta yaşayan boz ayıları günün her saatinde sokakta göremeye alışan vatandaşlar, bu kez iftar saatine dakikalar kala etrafa yayılan yemek kokularını alan yavru ayının sokakta dolaştığına şahit oldu. Çöp konteynerini devirerek yiyecek arayan yavru boz ayı, vatandaşlara aldırış etmeden saatlerde sokakları gezdi. Yavru ayıyı gören vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak anı ölümsüzleştirdi. Bir süre sokaklarda yiyecek arayan yavru ayıya vatandaşlar da yiyecek bıraktı. Karnını doyuran yavru ayı daha sonra salına salına yuvasına döndü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 19:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devrilen traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
    1. Devrilen traktörün altında kalan 14..
    2. Bakan Çavuşoğlu: 2. gemimizi de..
    3. Fransa'da rehine operasyonu
    4. Çavuşoğlu-Aydarbekov ortak basın..
    5. Edremit’te fırınlara Ramazan denetimi
    6. Avrupa borsaları "ticaret anlaşması"..
    7. Irak, ABD ve Çin ile 53 milyar..
    8. Abdullah Gül’e “Hoca” tepkisi: “367..
    9. Prof. Erdem uyardı: Gençlerimizi..
    10. Edremit TDİOSB Projesi kuruluş..
    11. Sınıfta porno film izlediği iddia..
    12. Aydın şehidini bağrına bastı
    13. Denizkonak Balıkçı Barınağı’nda, yüzde..
    14. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB..
    15. Premier Lig'de "sezonun teknik..
    16. Galatasaray Babel bombasını patlattı
    17. "ABD'nin yaptırımlarına rağmen AB ile..
    18. KKTC’de 4’lü koalisyon hükümetinde..
    19. Şehit Muammer Ateş’in cenazesi..
    20. Suudi Arabistan'dan "Katarlıların umre..
    21. Gazeteci Hasan Cemal’in yargılandığı..
    22. Otomobil karşı şeride uçtu; 4 kişi..
    23. İmamoğlu yandaşı Gezici Bergüzar..
    24. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    25. Kars’ta kaybolan 12 yaşındaki çocuk..
    26. Fransa’da rehine krizi
    27. Sivasspor'da Göztepe maçı hazırlıkları
    28. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "31..
    29. Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı..
    30. Eşinin baltayla öldürdüğü kadın..
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu
    Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul kararını açıkladı
    PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul kararını açıkladı
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak