Sarıkamış’ta Sakal-ı Şerif Ziyareti Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Hazreti Muhammed’in Sakal-ı Şerif’i ziyarete açıldı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Hazreti Muhammed’in Sakal-ı Şerif’i ziyarete açıldı.

İlçe Müftülüğü Kadir Gecesi münasebetiyle düzenlenen Sakal-ı Şerif ziyareti Yeni Camisi’nde başladı.

Programa yoğun ilgi olurken, camiyi dolduran vatandaşlar Sakal-ı Şerif’i ziyaret etti.

Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif’e dokunmak ve öpmek isteyen vatandaşlar arasında kısa süreli izdiham yaşanırken, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif’in fotoğrafını görüntüledi. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif’i ziyaretleri sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

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