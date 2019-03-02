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Sarıkamış’ta Kış Festivali başladı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen "5.

02 Mart 2019 Cumartesi 15:17
Sarıkamış’ta Kış Festivali başladı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen "5. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali" başladı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından organize edilen ve bu yıl 5’incisi düzenlenen Sarıkamış Kış Oyunları Festivali, Sarıkamış Kayak Merkezi’nde düzenlenen açılış programıyla başladı.


Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Kayak Merkezi’nin çığ tehlikesinin olmadığı, merkezin sarıçam ormanları içerisinde, kristal kar üzerinde kaliteli kayağın marka adresi olduğunu söyledi.


Öksüz, festival kapsamında farklı etkinliklerin yapılacağını ifade ederek, "Bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz Kış Oyunları Festivali kapsamında yer alan kadim ata sporlarımız olan güreş ve cirit yarışları, çeşitli oyunlar ve gösterilerin yanı sıra ülkemizin yetiştirdiği çok değerli sanatçımız Kutsi’nin konseri ile eğlenceli, coşkulu, hoşça vakit geçireceğimize inanıyorum" dedi.


Konuşmaların ardından Kafkas Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. "5. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali" kapsamında kardan yapılan sincap, ayı ve at figürleri ile off-road arabası ve Katerina Köşkü maketlerinin açılışı yapıldı. Daha sonra etkinlik karda güreş ve ata sporcu cirit gösterisiyle devam etti.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:17
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