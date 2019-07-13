Sarıkamış’ta Kayısı yiyen sincaplar Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sincaplar kayısı ile besleniyor.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sincaplar kayısı ile besleniyor.

İlçe merkezinde bir alanda sincapların vatandaşların verdiği yiyeceklerle karnını doyurması ilginç görüntüler oluşturdu.

Kayısıları yerden alıp kaçan sincaplar gözden kayboldu.

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