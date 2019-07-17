Sarıkamış’ta kayak pistleri elden geçiriliyor
Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış’ta kayak pistleri elden geçiriliyor.17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:22
Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış’ta kayak pistleri elden geçiriliyor.
Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde kayak sezonun sona ermesiyle birlikte pistlerde çalışmalar başladı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce yürütülen çalışmalarla pistler elden geçiriliyor. İlave pistlerinde yapıldığı Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde yürütülen çalışmaları İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Osman Cengiz’de yerinde görerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kars Valisi Türker Öksüz’ün yakından takip ettiği çalışmalarla Cıbıltepe Kayak Merkezi yeni sezona daha iddialı girecek.
Kristal karı, Sarıçam Ormanları arasında bulunan pistleriyle herkesin çığ tehlikesi olmadan ailesiyle birlikte kayak yapabileceği Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.
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