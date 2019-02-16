Sarıkamış’ta kar hayatı olumsuz etkiledi Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. İlçede son günlerde güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı. Sabah kar yağışıyla karşılaşan esnaf iş yerlerinin önünü temizlerken, temizlik işçileri ise kaldırımlarda çalışmalarına başladı.

Kars’ta etkili olan kar yağışıyla caddelerin beyaza bürünmesi, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı kent merkezinde etkili olmaya devam ediyor.

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