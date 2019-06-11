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Sarıkamış’ta iş yeri açılışı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ’Turut Şarküteri ve Yöresel Ürünleri’ isimli iş yeri düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi.

11 Haziran 2019 Salı 13:30
Sarıkamış’ta iş yeri açılışı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ’Turut Şarküteri ve Yöresel Ürünleri’ isimli iş yeri düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi. İlçe merkezinde bulunan Turut Şarküteri isimli iş yeri törenle hizmete açıldı.


Törene Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Serkant Aykul ve çok sayıda davetli katıldı.


Açılış kurdelesini kestikten sonra kısa bir açıklama yapan Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, "İlçemizde böylesi güzel iş yerlerinin açılması sevindiricidir. Gelecek için ilçemizin büyümesi için ticari hayatın varlığını sürdüre bilmesi için bu gibi yerler ilçemize renk katıyor. İşletme sahibine hayırlı olsun diliyorum" dedi.


İş yerinin sahibi Erol Turut ise Sarıkamış’ta en iyi şekilde hizmet sunacaklarını belirterek açılışa katılan herkese teşekkür etti. Açılış verilen ikramlar ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:30
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