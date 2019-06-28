0553 313 94 23

Sarıkamış’ta gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde yapılan yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

28 Haziran 2019 Cuma 13:38
Sarıkamış’ta gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde yapılan yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.


Sarıkamış Devlet Hastanesinde, UMKE, AFAD ve Sarıkamış Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen yangın tatbikatında, senaryo gereği hastanenin ikinci katındaki kadın doğum bölümünde yangın çıktı.


Durumu fark eden hastane personeli bir yandan yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederken diğer yandan bölgeye itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, senaryo gereği merdivenlerden vatandaşların tahliyesini sağladı.UMKE ve AFAD ekipleri de ilk müdahalesi yapılan yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk etti. Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde yapılan yangın tatbikatı gerçeği aratmazken, vatandaşlar ise kısa süreliğine panik yaşadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 13:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Isparta Belediyesi’nden Elektrikli Banliyo Hattı ve Millet Bahçesi Proje çalışmaları
    1. Isparta Belediyesi’nden Elektrikli..
    2. İran ile ilgili 6 AB ülkesinden ortak..
    3. Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu
    4. Burhaniye’de lavanta umut oldu
    5. Manavgat emniyetinden nefesleri kesen..
    6. 93. Gazi Koşusu'na doğru
    7. Binlerce Aydınlı büyükşehrin yaz..
    8. Türkiye'nin dış borcu belli oldu
    9. Sosyal Çalışma programı
    10. "Yerinden Olmuş Mülteciler İçin..
    11. Tatamide Osmangazi imzâsı
    12. ATO Başkanı Baran’dan imar barışında..
    13. M. Başakşehir, Furkan Soylap’i..
    14. 500 bin liralık gasp güvenlik..
    15. Restorasyonu tamamlanan Hatice Turhan..
    16. Düzce Belediyesi Amerikan Kelebeği ile..
    17. Başkan Karalar, otobüs şoförlerini..
    18. Devrek Kaymakamı Nurettin Yavuz’dan..
    19. Almanya, Kosova ve Lübnan'daki..
    20. Kalbine yenik düşen uzman çavuş son..
    21. Bulanık’ta içme suyu ihalesi
    22. Şükrü Birand'ın vefatı
    23. Kızını öldüren babadan kan donduran..
    24. Milan'a Avrupa'dan men cezası
    25. Türkmenistan'da doğal gazdan benzin..
    26. Avusturya'da İran nükleer anlaşması..
    27. Bursa’da 1 kilo bonzai ele geçirildi
    28. İzmir'de orman yangını
    29. Erdoğan ve eşi Japonya’da Türk..
    30. Mehmetçik Hakurk'ta uçaklardan bu..
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!