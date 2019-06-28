Sarıkamış’ta gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde yapılan yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Sarıkamış Devlet Hastanesinde, UMKE, AFAD ve Sarıkamış Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen yangın tatbikatında, senaryo gereği hastanenin ikinci katındaki kadın doğum bölümünde yangın çıktı.

Durumu fark eden hastane personeli bir yandan yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederken diğer yandan bölgeye itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, senaryo gereği merdivenlerden vatandaşların tahliyesini sağladı.UMKE ve AFAD ekipleri de ilk müdahalesi yapılan yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk etti. Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde yapılan yangın tatbikatı gerçeği aratmazken, vatandaşlar ise kısa süreliğine panik yaşadı.