Sarıkamış’ta ’Çaşır’ tezgahlardaki yerini aldı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşların topladığı, sağlığa yararı bulunduğu belirtilen "çaşır" bitkisi, tezgahlarda satışa sunuldu.

Sarıkamış’a bağlı Karaurgan ve Karakurt köyleri kırsalında yetişen ve yöre halkı tarafından toplanan bu bitkinin, şeker ve bağırsak hastalıklarına iyi geldiği belirtildi.

Bilal Boztaş adlı esnaf,yaptığı açıklamada, yöre halkı tarafından toplanıp getirilen bu bitkinin son derece şifalı olduğunu ifade ederek, "Çaşır, iştah açıcıdır, bağırsakları çalıştırır. En önemlisi de şeker hastalığına iyi geldiği bilinir. Genellikle suda haşlanıp tuzlanarak yenilmekle birlikte salamurası yapılıp kış mevsiminde de tüketilir." diye konuştu.