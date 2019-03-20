Sarıkamış’ta Canlı Hayvan Pazarının açılışı yapıldı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Canlı Hayvan Pazarının açılışı yapıldı. Sarıkamış Belediyesinin en önemli projelerinden biri olan Canlı Hayvan Pazarı açılışı yapıldı.

Açılışa Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Ak Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Kurum Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, “Bugün Sarıkamış’ta güzel bir tesisin açılışında hep birlikteyiz, çok mutluyuz. Tarım ve Hayvancılığı destekleme adına Canlı Hayvan Pazarı’nın açılışını gerçekleştiriyoruz. İştirak eden ve bize bu konuda destek veren herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çiftçilerimizin, yetiştiricilerimizin işlerini kolaylaştırmış olduk. Türkiye’de örnek seçilen bir projedir. Çiftçilerimizle ve yetiştiricilerimizle birlikte bu projeyi oluşturduk. Önceki hayvan pazarlarında gördüğümüz noksanlıkları burada tamamladık. Türkiye’nin en modern canlı hayvan pazarını şehrimize kazandırdık hayırlı uğurlu olsun. Tekrar katılımlarınızdan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Yunus Kılıç konuşmalarında, “Bugün hayırlı bir iş için buradayız. Belediye Başkanımızı çok tebrik ediyorum gerçekten, projelerinde örnek alınmaya başlanmış bu tesis Doğu Anadolu ve özellikle Sarıkamış’ta hayvancılığın iyi bir noktaya gelmesi için hayırlı hizmetlerdir bunlar. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ama en çok teşekkürü hak eden gerçekten hizmet adamı, gönül adamı Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kars Valisi Türker Öksüz ise konuşmalarında, “Vatandaşların ihtiyacının tamamının bir arada olduğu bir tesisi kazandırdığı için Başkanımıza teşekkür ediyorum. O arkadaşlarımızda ciddi emek verdiler. İmkânları ölçüsünde yapmaya çalıştılar ama şimdi çok daha modern bir tesis yapıldı.

İnşallah pazarınızda, bugün açılışını yapacağımız tesisin kattığı canlılık gibi olur. Sözünü yerine getirdiği için ilimizin, ülkemizin hayvancılığına böyle bir tesisi kazandırdığı için başkanımı ve ekibini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kars Milletvekili Ahmet Arslan Konuşmalarında, “Belediye Başkanımıza böyle güzel bir eseri Sarıkamış’ımıza kazandırdığı için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu eser sürekli yâd edilecek bir eserdir. Bu eser sizlerin daha rahat bir alış veriş yapmanız için çok kısa bir zamanda hızlı bir şekilde çalışılarak meydana getirildi. Sadece bu eserler mi? Nereye bakarsanız bakın Ak Parti’nin eserlerini görmek mümkün. Sizinle birlikte daha yapacak çok işimiz var. İnşallah 2 milletvekili ile Belediye Başkanımızla sizlere hizmet etmekten şeref ve onur duyarız. Sizler her zaman bize güvendiniz. Sizlerin dua ve gayretleriyle bu günlere geldik. Sizlere katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.” dedi.

Açılışın ardından törene katılan protokol Hayvan Pazarını gezdi.