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Sarıkamış’ta ayı ile karşılaşan inşaat bekçisi o anları anlattı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir inşaatın yemek çadırına dadanan boz ayı, inşaat bekçisini çileden çıkarttı.

25 Haziran 2019 Salı 15:50
Sarıkamış’ta ayı ile karşılaşan inşaat bekçisi o anları anlattı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir inşaatın yemek çadırına dadanan boz ayı, inşaat bekçisini çileden çıkarttı. Bir türlü ayıyı çadırdan kovamayan inşaat bekçisi, "Hele bak hele, hiç beni takıyor mu?" diye dert yandı.


Sarıkamış’ta kent merkezinde insanlarla iç içe yaşayan boz ayılar, özellikle inşaat bekçilerinin korkulu rüyası oldu. Kayak merkezde telesiyejlerin şantiyesine her sabah erken saatlerde ve gece gelen boz ayı, yemek çadırına girerek karnını doyurmaya çalışıyor. Ayıyı bölgeden uzaklaştırmak isteyen inşaat bekçisi ise kılıktan kılığa giriyor.



İnşaat bekçisi o anları anlattı


Ayıyla karşılaştıkları anda çadırda olduklarını belirten inşaat bekçisi Mustafa Serhat Nar, “Sarıkamış Kayak Merkezi’nde telesiyejleri kuruyoruz. Arkadaşlarla çadırdaydık, sonra onlar gitti ben tektim. Baktım ayı ormanın arkasından gelerek çadırın içerisine girdi ben konteynerden çıkarak ses duydum ne oluyor diye bakayım dedim baktım ayı. Aramızda 1.5 metre vardı. Ayı yanımıza kadar gelmiş, can güvenliğimiz yok. Orman alanlarını geçtim, piknik alanlarını geçtim, şehir merkezinde bile ayıyla karşılaşmamız mümkün” dedi.



“İneğe ‘Mö’ diyorsun gidiyor, köpeğe ‘hoşt’ diyorsun gidiyor, ayıya ne diyeceğiz?”


Evin bahçesine girerken bile evdekileri aradıklarını ifade eden Nar, “Arayıp diyoruz ki bahçeyi kontrol edin ayı var mı yok mu? Ona göre eve girelim. Bu tehlike artık çok ileri boyutlara gitti. Önlem alınması lazım. Yetkililere sesleniyoruz. Kısırlaştırma mı yapılıyor ne yapılacaksa yapılsın. Çünkü çok büyük tehlike arz etmeye başladı. Can güvenliğimiz sıfır. Şehrin yanından geçiyoruz ayı yanımızdan geçiyor. Günlük hayatta insan görür gibi ayı görmeye de alışmış durumdayız. ‘Selamünaleyküm’ deyip yanımızdan geçesi var ayının. İneğe ‘Mö’ diyorsun gidiyor, köpeğe ‘hoşt’ diyorsun gidiyor, ayıya ne diyeceğiz? Bilen birileri varsa ayıyı nasıl kovalayacağımızı bize söylesin bizde o şekilde ayıya hitap edelim. ‘Hoşt’ dedik gitmedi, ‘kışt’ dedik gitmedi, ayılarla ne yapacağız? Artık alıştık. Sarıkamış’ta tabiat alanı olduğu için piknik alanı çok, herkes çocuğuyla pikniğe gidiyor. Ayı tek oldu sıkıntı yok ama anne ayı olunca yavrularını koruma iç güdüsüyle insanlara saldırıyor. Ayıya saldırdığın zamanda devlet ceza uyguluyor, peki bizim can güvenliğimiz ne olacak? Yetkililerden yardım istiyoruz” şeklinde konuştu.


Cep telefonuna yansıyan görüntülerde bekçi ayıya önce ‘hoşt hoş’ ’pişşt pişt’ diyerek sesleniyor. Bekçinin daha sonra ’ola, oğlum’ ’ola hiç kıpırdamıyor’, ’nasıl edek’, ’hoş, hoşt hoş!’ ’hele bak hele hiç beni takıyor mu?’ diye ayıyı çadırdan çıkarma mücadelesi anbean arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bir süre sonra karnını doyuran ayı daha sonra çadırdan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:50
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