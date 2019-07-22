Sarıkamış’ta araç şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Sarıkamış’ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğiaraç yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza Sarıkamış-Horasan Karayolunda meydana geldi. M.G.’nin sevk idaresindeki ara. Horasan istikametine seyir halindeyken, Taşlıgüney Mevkii’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.

Kazada araç sürücüsü M.G. ile araçta yolcu olarak bulunan N.G. yaralandı.Kazayıgören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Horasan Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Horasan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan M.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. N.G. ise hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.Yaralının durumun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.