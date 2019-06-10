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Sarıkamış’ta aç kalan yavru boz ayı çöpte yiyecek aradı

Kars Sarıkamış ormanlarında yaşayan ayılar, yiyecek bulmakta güçlük çekip aç kalınca yerleşim yerlerine gelerek insanların atıklarının bulunduğu çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:52
Sarıkamış’ta aç kalan yavru boz ayı çöpte yiyecek aradı

Kars Sarıkamış ormanlarında yaşayan ayılar, yiyecek bulmakta güçlük çekip aç kalınca yerleşim yerlerine gelerek insanların atıklarının bulunduğu çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.


Doğal yaşamlarını bırakıp şehir merkezine kadar inen aç ayılar son zamanlarda vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu. Gündüz gece fark etmeksizin şehir merkezine kadar gelen ayıların kendilerine zarar vermesinden korkan ilçe sakinleri, bu duruma yetkililerin bir an önce önlem alması için çağrıda bulundular.


Binaların ışıklarının yanmasına rağmen konteynerleri devirerek atıklarla beslenen yavru boz ayı, daha sonra yine ormanlık alana döndü.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:52
  1. doğa

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