Sarıkamışlılar Başkan Toksoy’u bağrına bastı

31 Mart 2019 yerel seçimlerde tekrar Sarıkamış Belediye Başkanlığı’na talip olan Başkan Göksal Toksoy’u Sarıkamışlılar bağrına bastı.

5 yıllık süreçte adeta Sarıkamış’ın çehresini değiştiren Mühendis Belediye Başkanı Göksal Toksoy’un Seçim Koordinasyon Merkezi’ne gelen binlerce vatandaş Toksoy’a desek sözü verdi. Toksoy’un 2014’te göreve geldiğinden itibaren yaptığı projelerle birlikte Sarıkamış’ın çehresini değiştirdiğini ifade eden vatandaşlar, 31 Mart seçimlerinde Toksoy’a destek vereceklerini belirttiler.

AK Parti Sarıkamış SKM gelen vatandaşlar burada Başkan Göksal Toksoy ile görüştü. Sarıkamış’a Toksoy ile hizmet geldiğini ifade eden vatandaşlar, “Kış turizmi merkezi Sarıkamış AK Parti Belediyesiyle hizmet gördü. Başkanımızın mühendis olmasının avantajlarını gördük. Alt yapıdan üst yapıya çok şey yapıldı. Yatırımların ve hizmetin devamı için başkanımızın yanındayız” dediler.

Sarıkamışlıların kendisine gösterdiği ilgiden memnun olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Göksal Toksoy, “Biz hizmet için varız. Sarıkamış’a neler yapabiliriz düşüncesiyle yola çıktık. 5 yılda Sarıkamış’a çok şey yaptık. Bütün vatandaşlarımızı bunu gördü. Vatandaş odaklı hizmet verdik. İnşallah ikinci dönemde aynı hızla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz Sarıkamış’ı dünya marka yapma gayretindeyiz. Bunun için bir çok projemiz var. Biz yaptığımız işler, hayata geçirdiğimiz projelerle Sarıkamışlıların hizmetindeyiz. Projelerin devamı için tekrar aday oldum. Sarıkamışlıların bana ve partime gösterdiği ilgiye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sarıkamış AK Parti SKM her gün dolup taşıyor. AK Parti’ye destek vermek için seçim bürosuna gelen vatandaşlar Başkan Toksoy, yeni projeleri hakkında bilgiler veriyor. Vatandaşların kendilerinden istek ve beklentilerini de dinleyen Toksoy, yeni projeler için 30 yıllık deneyimi yine AK Parti iktidarı ile Sarıkamışlılarla buluşturacağını sözlerine ekledi.