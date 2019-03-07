0553 313 94 23

Sarıkamışlılar Başkan Toksoy’u bağrına bastı

31 Mart 2019 yerel seçimlerde tekrar Sarıkamış Belediye Başkanlığı’na talip olan Başkan Göksal Toksoy’u Sarıkamışlılar bağrına bastı.

07 Mart 2019 Perşembe 10:53
Sarıkamışlılar Başkan Toksoy’u bağrına bastı

31 Mart 2019 yerel seçimlerde tekrar Sarıkamış Belediye Başkanlığı’na talip olan Başkan Göksal Toksoy’u Sarıkamışlılar bağrına bastı.

 

5 yıllık süreçte adeta Sarıkamış’ın çehresini değiştiren Mühendis Belediye Başkanı Göksal Toksoy’un Seçim Koordinasyon Merkezi’ne gelen binlerce vatandaş Toksoy’a desek sözü verdi. Toksoy’un 2014’te göreve geldiğinden itibaren yaptığı projelerle birlikte Sarıkamış’ın çehresini değiştirdiğini ifade eden vatandaşlar, 31 Mart seçimlerinde Toksoy’a destek vereceklerini belirttiler.

 

AK Parti Sarıkamış SKM gelen vatandaşlar burada Başkan Göksal Toksoy ile görüştü. Sarıkamış’a Toksoy ile hizmet geldiğini ifade eden vatandaşlar, “Kış turizmi merkezi Sarıkamış AK Parti Belediyesiyle hizmet gördü. Başkanımızın mühendis olmasının avantajlarını gördük. Alt yapıdan üst yapıya çok şey yapıldı. Yatırımların ve hizmetin devamı için başkanımızın yanındayız” dediler.

 

Sarıkamışlıların kendisine gösterdiği ilgiden memnun olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Göksal Toksoy, “Biz hizmet için varız. Sarıkamış’a neler yapabiliriz düşüncesiyle yola çıktık. 5 yılda Sarıkamış’a çok şey yaptık. Bütün vatandaşlarımızı bunu gördü. Vatandaş odaklı hizmet verdik. İnşallah ikinci dönemde aynı hızla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz Sarıkamış’ı dünya marka yapma gayretindeyiz. Bunun için bir çok projemiz var. Biz yaptığımız işler, hayata geçirdiğimiz projelerle Sarıkamışlıların hizmetindeyiz. Projelerin devamı için tekrar aday oldum. Sarıkamışlıların bana ve partime gösterdiği ilgiye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 

Sarıkamış AK Parti SKM her gün dolup taşıyor. AK Parti’ye destek vermek için seçim bürosuna gelen vatandaşlar Başkan Toksoy, yeni projeleri hakkında bilgiler veriyor. Vatandaşların kendilerinden istek ve beklentilerini de dinleyen Toksoy, yeni projeler için 30 yıllık deneyimi yine AK Parti iktidarı ile Sarıkamışlılarla buluşturacağını sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatvan’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için kooperatif kuruldu
    1. Tatvan’da tarım ve hayvancılığın..
    2. Çiftçi’den Regaip Kandili mesajı
    3. Oğlunun öldüğü caddeye bakamıyor,..
    4. Elektrik akımına kapılan bir kişi..
    5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    6. Cinayetlerin sebebi "miras anlaşmazlığı"
    7. Ukrayna’da sınırı gizlice geçmek..
    8. Renault ve Dacia’dan mart kampanyası
    9. İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su..
    10. Bodrum Belediye Başkanı gözyaşlarına..
    11. VakıfBank, BM'nin Kadının Güçlenmesi..
    12. LeBron James, Michael Jordan’ı geçti
    13. Kanseri yenip yarı zamanlı girdiği..
    14. İŞKUR ve AYNADER iş birliğinde kadın..
    15. Beşiktaş'ta ayrılık! Sezon sonu..
    16. 35 yıl sonra Mir Kalesi’nde özlem..
    17. Elektrik akımına kapılan aşçı öldü
    18. Doruk Sağlık Grubu, kadın sağlığına..
    19. DEAŞ operasyonunda 3 Iraklı adliyeye..
    20. Cammu Keşmir'de bombalı saldırı: 18..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak