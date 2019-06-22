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Sarıkamış yaz aylarında yaban hayatıyla büyülüyor

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden, doğası ve sarıçam ormanlarıyla yaban hayvanlarına barınma imkanı sunan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğanın canlanmasıyla ortaya çıkan görüntüler göz alıyor - KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban:- "Sarıkamış'ta doğanın güzelliklerini görmeye başladık. Angıtlar, sincaplar yavrularını büyütmeye başladı. Bitkiler kendilerini bir sonraki yıla hazırlamak için tohumlarını yetiştirmeye başladı"

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:40
Sarıkamış yaz aylarında yaban hayatıyla büyülüyor

KARS (AA) - Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan, doğası ve sarıçam ormanlarıyla da yaban hayvanlarına barınma imkanı sunan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğanın canlanmasıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

Sarıkamış ilçesinde, uzun süren kış mevsiminin ardından yağan yağmurlarla doğa ve yaban hayatı kendini göstermeye başladı.

Bir yanda sulak alanlarda yavrularını büyütmeye çalışan angıtlar, diğer yanda ise sarıçam ormanları içerisinde gezinen, bozayı ve sincaplar, doğal yaşamın güzelliklerini sergiliyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kış mevsiminin uzun sürdüğünü, yağışlar sonrası doğa ve yaban hayatının yeni yeni canlanmaya başladığını söyledi.

Sarıkamış'ın sarıçam ormanları, eşsiz doğası ve muhteşem yaban hayatı ile ülkenin çok önemli bir yeri olduğunu belirten Çoban, "Sarıkamış'ta doğanın güzelliklerini görmeye başladık. Angıtlar, sincaplar yavrularını büyütmeye başladı. Bitkiler kendilerini bir sonraki yıla hazırlamak için tohumlarını yetiştirmeye başladılar. Bu döngü devam ettiği sürece Sarıkamış'ın bu doğal güzelliği devam edecek." dedi.

Çoban, bu güzelliklerin korunabileceğini aktararak, şöyle konuştu:

"Bizim yapmak istediğimiz bu doğal güzelliği bozmadan, belki fotoğraflayarak tadını çıkarmak, doğanın içinde gözlemleyerek bu döngüyü devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü insan faktörü çok önemli. Bu canlıların hepsi bizim için faaliyette bulunuyorlar, bize bir şeyler sunmaya çalışıyorlar ve bizim bunu bozmamamız gerekiyor. Bu bitkileri koparmadan, o canlıları vurmadan, onların fotoğraflarını çekerek belgelemek ve bu bizim için hobi haline geliyor."

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:40
  1. doğa
  2. Kars
  3. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban
  4. Sarıkamış

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