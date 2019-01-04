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Sarıkamış şehitlerini kar yağışı altında andılar

Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan 90 bin asker için bir araya gelen binlerce vatandaş, kar yağışı altında Türk bayraklarıyla yürüdü.

04 Ocak 2019 Cuma 23:14
Sarıkamış şehitlerini kar yağışı altında andılar

Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda toplanan binlerce kişi kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden çoluk-çocuk, yaşlı-genç Sarıkamış şehitlerini andı.

Anma etkinlikleri kapsamında binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndanYukarı Sarıkamış Şehitliği’ne yürüdü.

Tekbirler eşliğinde yürüyen vatandaşlar daha sonra Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ne geldi. Meşalelerle ‘Ruhunuz Şadolsun’ yazısı yakıldı. Daha sonra şehitler için dua edildi. Binlerce kişinin kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden yürüyüşü şehitlikte son buldu. 

Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerinin 104. yıldönümünde düzenlenen programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, daire amirleri, şehit ve gazi aileleri ile binlerce vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 23:14
  1. Karaman
  2. Kars
  3. sarıkamış
  4. Sarıkamış Şehitleri

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  • MertMert27 dk önce
    Sarıkamış şehitlerimizin hepsine Allah cc rahmet eylesin mekanları cennet olsun.

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