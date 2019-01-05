Sarıkamış şehitleri anısına yapılan Kardan Heykeller Sergisi açıldı

KARS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında şehitler anısına yapılan Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Kasapoğlu, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde akademisyenler ve öğrencilerce yapılan ve büyük boyutlu kardan asker heykellerinin yer aldığı Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışına katıldı.

Kasapoğlu, beraberindeki AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Aslan ile heykellerin üzerindeki Türk bayrağını topladıktan sonra bu alana karanfil bırakarak sergiyi açtı.

Bakan Kasapoğlu, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ecdadın 104 yıl önce bu vatan için şehadete yürüdüğünü belirtti. Şehadetlerin 104. yılında şehitleri minnetle yad etmek için bir arada olduklarını ifade eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu etkinlikler kapsamında yarın düzenlenecek yürüyüşü, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak diğer bakanlıklarımızın da işbirliği ile halkımızla omuz omuza yürüyerek gelenek haline getirdik. Bu geleneği inşallah yarın omuz omuza yürüyerek devam ettirmiş olacağız. Ben katılan halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bugün buzdan heykeller sergimizi de açmış olduk, o da geleneksel. Emeği geçen herkese ayrıca şükranlarımı sunuyorum."

Kasapoğlu, gençliğin önemine işaret ederek "Amacımız elbette bu vatana sahip çıkmak, bu vatanı kimseye yar etmemek. Gençlerimiz de bu bilinç ve şuurla yetişiyor. Onları burada, bu inanç ve kararlılıkla görmek bize ayrı heyecan veriyor ve çalışmalarımızda bize ışık tutup güç veriyor. Gençlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesinin katkılarıyla Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda, Atatürk, İbrahim Çeçen, Bayburt, Muş Alpaslan üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisi ve lisans öğrencisinin 100 kamyon kar kullanarak 15 günde yaptığı kardan asker heykelleri de katılımcıların büyük beğenisini topladı.