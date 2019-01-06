Sarıkamış şehitleri anılıyor

KARS (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün dünyada haksızlıklara feryat eden, söz söyleyen, Allah'ın izniyle de hep birlikte daha güçlü, dünyada sözü hüküm haline gelen millet olduk." dedi.

Bakan Soylu, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Ayyıldızlı Tören Alanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bu anlamlı günde burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu asil ve büyük milletin yüzlerce yıl İslam'ın bayraktarlığını yaptığını anımsatan Soylu, şöyle devam etti:

"Ezan, bayrak, namus, vatan, özgürlük, hürriyet ve bağımsızlık deyince her şeyi göze alıp feda-i can' diyen bir millet düşünün. Yüzlerce yıl dünyaya hükmeden, nefsi büyümeyen, özünden ayrılmayan, dünyanın neresinde olursa olsun, yüzyıllar geçse de öksüzün, yetimin, el uzatanın 'bana bakan yok mu' diye haykıranın yanında olan bir millet düşünün. Hep beraber bir millet düşünelim, merhametinden, vicdanından, ahlakından, tarihinden ve medeniyetinden ayrılmayan büyük bir milletiz. Her biri Allahuekber Dağları'nı, Kut'ül Amare'yi , Çanakkale'yi, 1. Dünya Harbi'ni, İstiklal muharebelerini, Trablus'u, 93. Harbi'ni, 15 Temmuz'u, Aliboğazı'nı, Tendürek'i, Çemçe'yi, Madur'u, Şırnak'ı, Hakkari'yi, Yüksekova'yı düşünün. Terörle mücadele eden gençlerimizi adım atarken dualarıyla zırhlandıran, tarihin emanetini sorumluğuyla kendinde hisseden büyük bir medeniyetin evladı olan bir millet düşünün."

Soylu, Türkiye'nin çok büyük ülke olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Biz kolay millet olmadık, büyük millet olduk. Dinimiz, inancımız, geleneğimiz, göreneğimiz, Kurban ve Ramazan bayramında ezan okununca saf tutarak, namaz kılarak Kabe'yi kendimize hedef alarak büyük bir millet olduk. Sadece 780 bin kilometrekareden kendi ülkesini ve sorumluluğunu, kendi topraklarını bilen bir millet değil, bütün dünyaya haksızlığı haykıran bir millet olduk. Şehitlerimizin bize burada bıraktığı emanetin ne olduğunu bilen bir millet olduk. Bugün boynu eğik gezen, elini açan millet değil, dünyanın en büyük yardımlarını yapan millet olduk."

- "Sarıkamış'a, bize emanet ettiklerini yarına aktarmaya geldik"

Bugün insansız hava aracı, Hürkuş'u, Atak helikopterini üreten millet haline geldiklerini aktaran Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün dünyada haksızlıklara feryat eden, söz söyleyen, Allah'ın izni ile de hep birlikte daha güçlü, dünyada sözü hüküm haline gelen millet olduk, bir millet olacağız inşallah. Biz Sarıkamış'a bir şey söylemeye gelmedik. Sarıkamış'ın bize söylediklerini ve bize emanet ettiklerini sorumlulukla birlikte yarına taşımaya, bunları anlamaya ve bunu bizden sonraki nesillere aktarmaya geldik. Allah bizi şehitlerimize, gazilerimize, ecdadımıza, tarihimize ve bize bırakılan büyük medeniyete mahcup etmesin. Çok çalışıp, çok güçlü, kudretli, zengin olup, başımız göğe değecek kadar hür ve özgür olup bütün dünyaya bu medeniyeti anlatmak ve aktarmak bizim sorumluluğumuzdur."