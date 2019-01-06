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Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:- "Rabbim Sarıkamış şehitlerimizden razı olsun. Onların o adanmışlığı, o kahramanlığı, o cesareti bugün bizlere yön veriyor. Bin yıldır bizi bu topraklardan atmaya çalışanlarla Sarıkamış ruhu ile mücadele ediyoruz"- "Cihan devleti Osmanlının birçok beldesinden gelen Mehmetçikler, ezan sesini bu topraklardan dindirmemek, bayrağımızı indirmemek için gözünü kırpmadan şehadete yürüdüler. Burada gösterilen kahramanlık cesaret, adanmışlık sayesinde üzerinde nefes alıp verebildiğimiz bir vatanımız var"

06 Ocak 2019 Pazar 14:16
Sarıkamış şehitleri anılıyor

KARS (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Rabbim Sarıkamış Şehitlerimizden razı olsun. Onların o adanmışlığı, o kahramanlığı, o cesareti bugün bizlere yön veriyor. Bin yıldır bizi bu topraklardan atmaya çalışanlarla Sarıkamış ruhu ile mücadele ediyoruz." dedi.

Bakan Varank, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüşün ardından Ayyıldızlı Tören Alanı'nda yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ta şehit verilen tüm kahramanları rahmetle, minnetle andıklarını söyledi.

Sarıkamış'ın bizi millet yapan, bu toprakları vatan kılan, tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Sarıkamış'ın bize anlattığı çok ders var, bıraktığı çok miras var. Buradaki kahramanlık destanı gün gibi ortadadır. Cihan devleti Osmanlının birçok beldesinden gelen Mehmetçikler, ezan sesini bu topraklardan dindirmemek, bayrağımızı indirmemek için gözünü kırpmadan şehadete yürüdüler. Burada gösterilen kahramanlık cesaret, adanmışlık sayesinde üzerinde nefes alıp verebildiğimiz bir vatanımız var. Şu Allah'u ekber dağları ki başlı başına bir kahramanlık anıtıdır."

Varank, Sarıkamış'ta girişilen mücadele ruhunun iki ay sonra Çanakkale'de zaferi getirdiğini anlatarak, bu ruhun bir yıl sonra da Kut-ul Amere'de zaferi getirdiğini anlattı.

Sarıkamış'ın İstiklal Savaşı'nda mutlak bir zafere yol açtığını vurgulayan Varank, "Rabbim Sarıkamış Şehitlerimizden razı olsun. Onların o adanmışlığı, o kahramanlığı, o cesareti bugün bizlere yön veriyor. Bin yıldır bizi bu topraklardan atmaya çalışanlarla Sarıkamış ruhu ile mücadele ediyoruz. 15 Temmuz'da, Fırat Kalkanı'da Zeytin Dalı'nda işte o ruhla mücadele ettik." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, gençlere şöyle seslendi:

"İşte bu yüzden her alanda bağımsızlığımız güçlendirecek adımlar atıyor, bilimde sanayide teknolojide, Güçlü bir Türkiye'yi inşa ediyoruz. Sevgili gençler dedelerimizin zorlu mücadelesini bir nebzede olsa tecrübe etmeye çalışıyoruz. Allah Sarıkamış gibi zor mücadeleyi bir daha bizlere ve çocuklarımıza yaşatmasın. Siz gençlerden beklentimiz aziz şehitlerimizin mücadelesini daha da yukarıları taşımasıdır. İlimde teknolojide sanayide, kültürde, sporda sanatta ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin ötesine ulaştırmanızdır."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 14:16
  1. Kars
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  3. Sarıkamış
  4. şehitler

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