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"Sarıkamış ruhu, milletimizin onurlu duruşudur"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, "Sarıkamış ruhu, milletimizin onurlu duruşu, Çanakkale, Milli Mücadele ve 15 Temmuz ruhudur. Bu canım topraklar üzerinde kirli emelleri olanlara en büyük dersi işte bu ruh vermiştir." dedi.

04 Ocak 2019 Cuma 17:01
"Sarıkamış ruhu, milletimizin onurlu duruşudur"

Koca, Kars Valiliğince, Sarıkamış ilçesindeki otelde, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında şehit ve gazi aileleri onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Sarıkamış Harekatı'nın şanlı tarihin hüzünlü olduğu kadar önemli de olan yapraklarından biri olduğunu anlatan Koca, bu harekatın hafızalarda yer almış bir destan olduğunu söyledi.

Koca, harekatın yapıldığı dönemdeki güçlüklere işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dondurucu soğukta ve tipi altında şehit olurken bile kol kola giren ve ebediyete yol alan Mehmetlerimizin bu destanı, birer fedakarlık ve kahramanlık örneği olmanın yanı sıra birlik ve kardeşlik dersidir. Sarıkamış, aziz milletimizin her bir karışı kanla, canla kazanılmış bu mukaddes vatanı müdafaa etmek uğruna ne denli zorluğu göze alabileceğinin ispatıdır."

Sarıkamış'ın, Çanakkale gibi milletin destansı kahramanlıklarını hatırlamak adına ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu vurgulayan Koca, "Sarıkamış ruhu, milletimizin onurlu duruşu, Çanakkale, Milli Mücadele ve 15 Temmuz ruhudur. Bu canım topraklar üzerinde kirli emelleri olanlara en büyük dersi işte bu ruh vermiştir. Bu ruh yaşadığı müddetçe vatanımız üzerinde kirli emelleri olanlar korkmalı, aziz milletimizin gönlü rahat olmalıdır." ifadelerini kullandı.

- "Sarıkamış eşsiz bir mücadeledir"

Kars Valisi Türker Öksüz de Sarıkamış'ın yüreği imanla ve vatan aşkıyla çarpanların, pervasız işgale gövdesini siper ettiği yer olduğunu söyledi.

Sarıkamış'ın Anadolu'nun dört bir yanından, Rumeli'den, Bağdat'tan, Şam'dan gelerek dilleri ve renkleri farklı, davaları aynı olan milletin, verdiği eşsiz mücadele olduğunu ifade eden Öksüz, "Sarıkamış Harekatı, tarih sahnesinde yerini aldığı günden beri onuruyla yaşamış milletin şüheda kanlarıyla sulanan vatan toprağında kendisine vurulmak istenen zincirleri parçalamak için canını vermekten çekinmediği önemli dönüm noktalarından biridir." dedi.

Öksüz, bu topraklar için birçok şehidin verildiğini anımsatarak, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Kuran-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programa çok sayıda şehit ile gazi ailesi katıldı.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 17:01
  1. Çanakkale
  2. anma etkinliği
  3. Kars
  4. Sarıkamış

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