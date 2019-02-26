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Sarıkamış, Kış Oyunları Festivaline hazırlanılıyor

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 5’incisi düzenlenecek Kış Oyunları Festivali öncesi çalışmalar devam ediyor.

26 Şubat 2019 Salı 11:11
Sarıkamış, Kış Oyunları Festivaline hazırlanılıyor

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 5’incisi düzenlenecek Kış Oyunları Festivali öncesi çalışmalar devam ediyor.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığının katkılarıyla Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde 2 Mart Cumartesi günü düzenlenecek program kapsamında kardan heykellerin yapımına başlandı.


Kafkas Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesinden gelen öğretim görevlileri Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde iş makinelerinin taşıdığı karlarla çeşitli hayvan ve araba figürleri oluşturdu.


Kafkas Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, Sarıkamış’ın önemli bir yer olduğunu dile getirdi.


5. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali kapsamında, halk oyunları gösterisi, kardan heykellerin açılışı, karda kaşar yuvarlama, iglo yapımı, kar üzerinde güreş, atlı cirit, balonla gezi ve müzik eğlence programı düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:11
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