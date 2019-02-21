Sarıkamış Kış Oyunları Festivali hazırlanıyor

5. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali hazırlıkları devam ediyor.

Bu yıl 5’ncisi düzenlenecek olan Sarıkamış Kış Oyunları Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi ve SERKA’nın (Serhat Kalkınma Ajansı) desteği ile organize ediliyor.

Hem profesyonel sporculara hem de amatör katılımcılara açık olacak festival Sarıkamış Kayak Merkezi’nde 2 Mart 2019 tarihinde başlayacak.