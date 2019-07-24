Sarıkamış Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı Sarıkamış Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Mütevelli Heyeti toplantısı Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal Başkanlığında yapıldı.

Sarıkamış Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Mütevelli Heyeti toplantısı Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal Başkanlığında yapıldı.

Sarıkamış Kaymakamı Koşal, "Her hafta Sarıkamış Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyelerimizle beraber ekonomik ve sosyal yönlerden dezavantajlı insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir araya gelip hakkaniyetli bir şekilde kararlar alarak sosyal devlet olmanın gereği olarak insanlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Değerli mütevelli heyeti üyelerimize hakkaniyeti tesis etmemizde bizlere yapmış oldukları katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi.

Toplantıya Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal’ın yanı sıra Belediye Başkanı Harun Hayali ve mütevelli heyeti katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.