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Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, "Yaz Okulu" açılışına katıldı

Sarıkamış Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından, 5-18 yaş grubundaki öğrencilerin ücretsiz Yaz Okulu kursları açılmıştır.

29 Haziran 2019 Cumartesi 09:06
Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, "Yaz Okulu" açılışına katıldı

Sarıkamış Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından, 5-18 yaş grubundaki öğrencilerin ücretsiz Yaz Okulu kursları açılmıştır.


Sarıkamış Tören Alanında gerçekleştirilen törene, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Serkant Aykul, Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Medeni Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ali Koçak, İlçe Müftüsü Vekili Engin Çelik, antrenörler, veliler çok sayıda çocuklar ve gençler katıldı.


Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, "Çocuklarımızın tatile girdiği yaz döneminde boş zamanlarını verimli etkili bir şekilde değerlendirmeleri için yaz spor okullarının iyi bir fırsat olduğunu ailelerin gönül rahatlığı içerisinde çocuklarını bu kurslara gönderebileceklerini belirterek geleceğin şampiyonlarını yetiştirecek bu kurslarda görev yapacak arkadaşları tebrik ederek başarılar dilerim" dedi.


Yaz okulu öğrencilerinin gösterilerinin ardından tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 09:06
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