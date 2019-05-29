Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, görevine başladı
Kars Sarıkamış Kaymakamlığına atanan Recep Koşal görevine başladı.29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:17
Kars Sarıkamış Kaymakamlığına atanan Recep Koşal görevine başladı.
Koşal, Sarıkamış Kaymakamlığı görevine başlamasının ardından yaptığı açıklamada "Türkiye’nin önemli ilçelerinden biri olan Şehitler diyarı Sarıkamış’ta olmanın heyecanını yaşıyorum. Bu ilçede inşallah başarılı çalışmalar yapacağız" dedi.Evli ve 2 çocuk babası olan Kaymakam Koşal iyi derecede İngilizce biliyor.
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