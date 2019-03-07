Sarıkamış ilk ralliye hazır

Kısa adı TOSFED olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Eksi 36 Spor Kulübü işbirliği ile organize edilen ilk kış yarışı ‘Sarıkamış Rallisi’ 09-10 Mart tarihlerinde Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilecek.

Kar ve buz zeminli 122,14 kilometre uzunluğundaki parkurda koşulacak olan ralli, toplam uzunluğu 52,92 kilometre olan 6 özel etaptan oluşuyor. 8 Mart Cuma günü 12.00- 17.00 saatleri arasındaki yol keşfi ile başlayacak rallinin teknik kontrolü ise Cumartesi günü 12.00- 13.30 saatleri arasında yapılacak.

09 Mart Cumartesi günü saat 16.30’da Sarıkamış 15 Temmuz Şehitler Parkı önünde gerçekleşecek start seremonisi ile başlayacak rallinin ilk günüde, Yukarı Sarkamış’ta yer alan 19,35 kilometre uzunluğundaki Şehitler ile 2,05 kilometre uzunluğundaki Kristal Seyirci Özel Etabı geçilecek.

10 Mart Pazar sabahı güne 10.30’dan itibaren başlayacak olan ekipler sırasıyla Köşk 8,46 kilometre ve Soğuksu 7.30 kilometre etaplarını geçtikten sonra Sarıkamış Kütük Ev otoparkında konuşlanacak olan servis alanına ulaşacaklar. Daha sonra bu iki etabı bir kez daha geçecek olan ekipler saat 14.50’den itibaren aynı zamanda ralli merkezi olan Ekinata Grand Toprak Hotel‘de ralliyi noktalayacaklar.