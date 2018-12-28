ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bu topraklar, o kadar önemli ki her santimetrekaresinde şehitlerin, şühedanın kanı var. Çok pahalı topraklarda oturuyoruz. Bunun bedeli yoktur. Bunun bedeli kanla ödenmiştir." dedi.

Keçiören Belediyesince, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı nedeniyle şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi.

Keçiören Belediyesi önünde başlayan yürüyüş, Sarıkamış Anıtı'nda son buldu. Yürüyüşün ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Yürüyüşe, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Mustafa Ak, bu yürüyüşle Sarıkamış'ta vatan, bayrak ve Allah için canlarını hiçe sayan Sarıkamış şehitlerini anmak istediklerini vurguladı.

Türk milletinin, Sarıkamış'ta gösterdiği fedakarlığı tekrar gösterebileceğine inandığını vurgulayan Ak, 15 Temmuz gecesini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Kurşunları ve bombaları hiçe sayarak, canımızı feda etme pahasına o gün, vatan için, millet için, bayrak için, devlet için ve Allah için çıktık ve ülkemize sahip çıktık. Bu millet yine aynısını yapar. Çanakkale'de nasıl yaptıysa, Sarıkamış'ta nasıl yaptıysa, Kurtuluş Savaşı'nda nasıl yaptıysa bu fedakarlıkları, 15 Temmuz'da da yaptı ve kendisini ispat etti. Bu milletin bir evladı olmaktan gurur duyuyoruz ve her zaman bunu söylüyoruz. Bu vatan, bu millet bölünmez."

Türk milletinin büyük bir millet olduğunu söyleyen Ak, "Bu topraklar o kadar önemli ki her santimetre karesinde şehitlerin, şühedanın kanı var. Çok pahalı topraklarda oturuyoruz. Bunun bedeli yoktur. Bunun bedeli kanla ödenmiştir. Dolayısıyla biz, millet olarak bu topraklara sahip çıkacağız, devletimizi ilelebet payidar kılacağız inşallah. Şimdiye kadar şehit olmuş bütün şühedamızı tekrar rahmetle minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım ise Sarıkamış'ı, kendini kayıtsız şartsız vatana feda etme destanı olarak tanımladı.

Yıldırım, "Sarıkamış, Çanakkale'nin altyapısıdır. O cesaretle, düşmanlara verilen o güçlü mesajla ülkemizin birlik ve beraberlik içinde fethedilemeyeceğini gösterdik." dedi.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da Sarıkamış şehitlerinin canlarını bu vatan uğruna feda ettiklerini vurguladı.

Bulut, "O günden sonra tüm Türkiye'de gerektiği zaman bölücü terör örgütüyle mücadelede, Kıbrıs'ta, Türk milleti, Anadolu insanı, vatanı, milleti bayrağı için canını feda etmekten çekinmedi. Bunun en güzel örneğini de 15 Temmuz'da 27 şehit veren Keçiören gösterdi. Bundan sonra da göstermeye devam edecek." diye konuştu.