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Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım:- "Kardelen şehitleri, vatan ve millet sevgisinin ne demek olduğunu kahramanlıklarıyla bizlere göstermişlerdir. Bizler de onların izinden giderek istiklal ve hürriyetimizi ebediyete kadar devam ettirmek için büyük bir inanç ve gayretle çalışıyoruz"

21 Aralık 2018 Cuma 12:04
Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sarıkamış Harekatı'nda "kardelen şehitleri"nin, vatan ve millet sevgisinin ne demek olduğunu kahramanlıklarıyla gösterdiklerini belirterek, "Bizler de onların izinden giderek istiklal ve hürriyetimizi ebediyete kadar devam ettirmek için büyük bir inanç ve gayretle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bir amacı da Osmanlı Devleti'nin egemenliğini sonlandırıp, Türk milletini Anadolu'dan tasfiye etmek olan Birinci Dünya Savaşı'nın, insanlık tarihinin en kanlı savaşlarına sahne olduğunu belirtti.

Milli hafızada derin izler bırakan savaşlardan birinin Sarıkamış'ta yapıldığını vurgulayan Yıldırım, "Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyiniz, onlar diridirler." ayetini bir kez daha hatırlatan Sarıkamış Savaşı'nın 104. yılı olduğunu kaydetti.

TBMM Başkanı Yıldırım, mesajında Osmanlı Devleti'nin 2 milyon 900 bin kişilik ordusuyla 9 ayrı cephede savaşmak zorunda kaldığına, savaşın en kanlı safhalarından birinin de Sarıkamış'ta yaşandığına işaret etti.

Yıldırım, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Rus ordusunu Kafkaslardan çıkarıp, doğu sınırlarımızı Hazar Denizi kıyılarına kadar genişletme hedefiyle başlatılan Sarıkamış Harekatı sonrasında 3. Ordu, soğuk kış şartları ve salgın hastalıkların da etkisiyle büyük ölçüde tasfiye oldu. Kardelen şehitleri, vatan ve millet sevgisinin ne demek olduğunu kahramanlıklarıyla bizlere göstermişlerdir. Bizler de onların izinden giderek istiklal ve hürriyetimizi ebediyete kadar devam ettirmek için büyük bir inanç ve gayretle çalışıyoruz. Destansı mücadeleleriyle her zaman gururla andığımız askerlerimizin torunları, bugün daha ileri, hep ileri gitme gayretiyle aziz milletimizin barışı, huzuru, güvenliği ve refahı için büyük bir azimle çalışmaktadırlar. Vatan için canlarını feda eden kahramanlarımızın hatıralarının yaşatılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, Sarıkamış'ta şehit düşen askerlerimiz başta olmak üzere milletimizi, devletimizi aziz kılmak gayesiyle mücadele ederken şehit düşen, gazi olan bütün askerlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 12:04
  1. Birinci Dünya Savaşı
  2. kardelen şehitleri
  3. Sarıkamış Harekatı
  4. TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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