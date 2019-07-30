Sarıkamış Belediyesinden çevre temizliği
Sarıkamış Belediye Başkanlığı, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmaya devam ediyor.30 Temmuz 2019 Salı 15:02
Sarıkamış Belediye Başkanlığı, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmaya devam ediyor.
Sarıkamış Belediye Başkanlığı, daha temiz bir şehir için park ve mahallelerde temizlik çalışmalarını sürüyor. Havaların ısınmasıyla temizlik çalışmalarına hız veren Sarıkamış Belediyesi, mahallere yönelik temizlik seferberliğini sürdürüyor.
Sarıkamış Belediyesi; park, sokak ve kaldırımı yıkayarak mahalleleri daha temiz bir görünüme kavuşturdu.
YORUM YAZ