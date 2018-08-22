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Yolsuzlukla gündeme gelen Mustafa Sarıgül'den adaylık sinyali

Görevli olduğu süre boyunca adı sürekli yolsuzluklarla anılan Mustafa Sarıgül yerel seçimler yaklaşırken yeniden ortaya çıktı. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’yü eleştiren Sarıgül, 48 aydır çalışma yürüttüğünü açıkladı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:34
Yolsuzlukla gündeme gelen Mustafa Sarıgül'den adaylık sinyali

Şişli Belediyesi Başkanlığı koltuğuna yeniden oturmak isteyen Mustafa Sarıgül, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Best FM’de bir programa konuk olan Sarıgül, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’ye eleştiriler yöneltti, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i ise övdü.

Sarıgül, Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek ile ilgili dikkat çeken açıklamarda bulundu. Sarıgül, “Beni en çok eleştiren Melih Gökçek oldu. Gökçek'in Ankara'ya çok iyi hizmetleri olmuştur. Melih Gökçek değişik bir insandır; kendisini seven yüzde yüz sever, sevmeyen ise yüzde yüz sevmez" dedi.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Yerel seçimler ile ilgili çalışmalara başladığını dile getiren Sarıgül, “Ben 48 aydır çalışma arkadaşlarımla birlikte durmadan çalışmalara devam ediyorum. Şişli'de 600 arkadaşım ile sahadayız. Her bir arkadaşımız 100 kişi ile ilgilenmekte. Şişli'yi adım adım geziyoruz. Bu ilgi aslında bana değil çalışma arkadaşlarıma. Benim Emir ve Ömer olmak üzere iki evladım var üçüncü evladım ise Şişli'dir. Ben Şişli'yi çok özledim, onların da beni özlediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

HAYRİ İNÖNÜ'YE ELEŞTİRİ

Şişli'nin eski günlere geri döneceğini söyleyen Sarıgül, “Hayri İnönü'yü belediye başkanı olarak ben önerdim. Ben kendisine başarılar diliyorum. Benim kimseye karşı kırgınlığım olmaz. İnönü’nün ve ekibinin 4,5 yıldır Şişli'de yaptıkları tek hizmet bizim yapmış olduğumuz hizmetlerin yanına yazdığımız yazıları kaldırmak olmuştur” dedi.

MELİH GÖKÇEK'İ SEVEN YÜZDE YÜZ SEVER

Sarıgül, görevden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e dair ise “Beni en çok eleştiren Melih Gökçek oldu. Gökçek'in Ankara'ya çok iyi hizmetleri olmuştur. Melih Gökçek değişik bir insandır; kendisini seven yüzde yüz sever, sevmeyen ise yüzde yüz sevmez" açıklamalarında bulundu.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:34
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  2. Mustafa Sarıgül
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