Sarıgül 15 yılda yapamadıklarını vaat etti! Bir şans daha istedi
Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı bir dernek ziyaretinde Şişli'de 1999-2014 arası belediye başkanlığı yaptığını unuturcasına 15 yılda yapamadıklarını vaat etti.23 Eylül 2018 Pazar 14:14
Yerel seçimlerde yeniden Şişli Belediye Başkanlığı’na dönmeye hazırlanan Mustafa Sarıgül, Gülbağ Mahallesi’nde bulunan Çorum Maksut Köyü Derneği’ni ziyaret etti. 1999'dan 2014 yılına kadar Şişli Belediye Başkanlığı yaptığını adeta unutan Sarıgül, 15 yılda yapamadıklarını vaat ederek 'Şişli Londra ve Paris ile yarışan bir kent haline gelecek.' dedi.
Dernekte konuşan Sarıgül, “Geniş bir ekiple Şişli için yeni projeler hazırlıyoruz, yurttaşlarımızla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Şişli Londra ve Paris ile yarışan bir kent haline gelecek. Bu seçimde sadece Şişli için çalışmakla da kalmayacağım, partim büyükşehire hangi ismi aday gösterirse onunla elele verip kapı kapı dolaşacağım. Ortak bir sinerji yaratacağız. Geçen seçimde az farkla kaybettiğimiz İstanbul’u CHP’ye kazandıracağımıza inanıyorum” dedi.
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