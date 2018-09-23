Sarıgül 15 yılda yapamadıklarını vaat etti! Bir şans daha istedi

Yerel seçimlerde yeniden Şişli Belediye Başkanlığı’na dönmeye hazırlanan Mustafa Sarıgül, Gülbağ Mahallesi’nde bulunan Çorum Maksut Köyü Derneği’ni ziyaret etti. 1999'dan 2014 yılına kadar Şişli Belediye Başkanlığı yaptığını adeta unutan Sarıgül, 15 yılda yapamadıklarını vaat ederek 'Şişli Londra ve Paris ile yarışan bir kent haline gelecek.' dedi.

Dernekte konuşan Sarıgül, “Geniş bir ekiple Şişli için yeni projeler hazırlıyoruz, yurttaşlarımızla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Şişli Londra ve Paris ile yarışan bir kent haline gelecek. Bu seçimde sadece Şişli için çalışmakla da kalmayacağım, partim büyükşehire hangi ismi aday gösterirse onunla elele verip kapı kapı dolaşacağım. Ortak bir sinerji yaratacağız. Geçen seçimde az farkla kaybettiğimiz İstanbul’u CHP’ye kazandıracağımıza inanıyorum” dedi.