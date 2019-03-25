0553 313 94 23

Sarıgöllü çiftçiler jeotermale karşı birleşti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Baharlar Mahallesi sınırları içerisinde yapılması planlanan jeotermal santrale karşı çiftçilerin yaptığı itiraz üzerine Manisa Bölge İdare Mahkemesi, bugün bölgeye keşif heyeti gönderdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 19:46
Sarıgöllü çiftçiler jeotermale karşı birleşti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Baharlar Mahallesi sınırları içerisinde yapılması planlanan jeotermal santrale karşı çiftçilerin yaptığı itiraz üzerine Manisa Bölge İdare Mahkemesi, bugün bölgeye keşif heyeti gönderdi.


Sarıgöl Ziraat Odası ve çiftçiler, Baharlar Mahallesi’nde kurulması düşünülen jeotermal santrale karşı Manisa Bölge İdare Mahkemesine itiraz başvurusu yaptı. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, bugün bölgeye keşif heyeti gönderdi. Sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlar ve çiftçiler, mahkeme keşif heyetini mahalle girişinde ’Jeotermal hayır’ yazılı dövizlerle karşıladı. Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı keşif sırasında herhangi bir olay yaşanmadı.


Meydanda toplanan çiftçileri bilgilendiren Aydın Barosu Avukatı Akın Yakan, ’’Bugün gerçekleşen keşif sırasında halkımızın iradesini net olarak ortaya koyması, mahkemenin vereceği karar için önemliydi. JET sürecinde halkın bu sürece dahil edilmesi, halkın ikna edilmesi, halkın rızasının alınması gerek. Bugün burada toplanarak jeotermale karşı olduğunuzu ifade ettiniz. Son derece anlamlı ve doğru bir karar oldu. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Biz Aydın olarak jeotermalin acısını çekmekteyiz. Bugün Baharlar Mahallemizde söz konusu jeotermal santrali için keşif yapıldı. Bilir kişiler geldi, yerinde incelediler. Verecekleri rapora göre mahkeme karar verecek’’ dedi.


Öte yandan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, CHP İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Aktan, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de keşif yapılan bölgeye gelerek, çiftçilere destek verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 19:46
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Telekom'un olağan genel kurul toplantısı 2 Nisan'da yapılacak
    1. Türk Telekom'un olağan genel kurul..
    2. BM: "Golan Tepeleri'nin statüsü..
    3. "Her evde huzur, bereket, mutluluk..
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    5. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(ABD'nin..
    6. Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli..
    7. "İlk defa bu kadar çok Japonya'yı..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan toprağı..
    9. Malazgirt’te ‘Mesleki Kariyer Günleri’..
    10. AB: "Tutumumuz değişmedi. Golan..
    11. AK Parti'nin Muş mitingi
    12. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “ABD bir..
    13. ABD, Golan Tepelerini resmen "İsrail..
    14. Heniyye'den İsrail'e "kırmızı çizgi"..
    15. İdai Kasırgası mağdurlarına acil yardım
    16. Başkan Selçuk: "İspat etsinler ben..
    17. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Tekirdağ'da
    18. "Bu karar, İsrail'in ilhakını asla..
    19. "Sosyal yardım alanında 2,5 milyon..
    20. Karaman’da kavgada bıçaklanan genç..
    21. İHH Endonezya'ya sel nedeniyle acil..
    22. Sarıgöllü çiftçiler jeotermale karşı..
    23. Golan Tepeleri nerede? Golan Tepeleri..
    24. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ümmetin..
    25. MHP’li Akçay: İstiklal marşımızı..
    26. "Avrupa Şampiyonası'na gideceğimize..
    27. "Bizde ikiyüzlülük yok, çifte standart..
    28. Türkiye'den skandal karara ilk tepki!
    29. TİKA'dan Kuzey Makedonya'da..
    30. Bahçe duvarlarınızı muhteşem..
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler