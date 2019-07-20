Sarıgöl’deki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kamyon ve traktörün karıştığı kazada hayatını kaybeden kamyon sürücüsünün ardından traktör sürücüsü de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kamyon ve traktörün karıştığı kazada hayatını kaybeden kamyon sürücüsünün ardından traktör sürücüsü de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Buldan-Alaşehir karayolunun 21. kilometresinde sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada Buldan yönünden Alaşehir yönüne rampa aşağı inmekte olan Hasan Karatabak (46) yönetimindeki hayvan yemi yüklü 03 AAS 436 plakalı kamyon Sarıgöl ilçesi Kabakçılar mevkinde 21. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. Sürüklenen kamyon aynı yöne seyir halinde olan Mehmet Ali Şirin (61) yönetimindeki 20 RP 382 plakalı traktöre çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Hasan Karatabak olay yerinde hayatını kaybederken traktör sürücüsü Mehmet Ali Şirin ise ağır yaralandı. Traktör sürücüsü Şirin, sağlık ekiplerince önce Sarıgöl Devlet Hastanesine ardından da Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şirin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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