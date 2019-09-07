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Sarıgöl'de üzümün faydaları anlatıldı

- Diyetisyen Begüm Ünal:- "Ağustos ve Eylül ayının gözde meyvelerinden üzümün sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Üzüm; potasyum, sodyum, kalsiyum, bakır, manganez, demir, magnezyum, çinko, karoten, kripto-ksantin gibi vitamin ve mineraller bakımından zengindir" - "Özellikle gelişme çağında olan çocukların tüketmesi çok faydalıdır. Sebebi ise üzümün kemik gelişimine katkıda bulunan demir ve bakır minerallerini içermesidir. Kemik erimesine sahip hastalar da üzümün bu özelliğinden yararlanabilirler"

07 Eylül 2019 Cumartesi 23:26
Sarıgöl'de üzümün faydaları anlatıldı

MANİSA(AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen geleneksel Sultaniye Üzüm Festivali'nde sultaniye üzümünün faydaları hakkında bilgi verildi.

Sarıgöl Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen festivalde, sultaniye üzümü tanıtıldı, faydaları anlatıldı.

Diyetisyen Begüm Ünal, Sarıgöl'ün tam bir üzüm ambarı olduğunu ancak tüketimin az olduğunu belirterek üzümün içerisindeki vitamin ve mineraller bakımından tam bir şifa kaynağı olduğunu söyledi.

Üzümün birçok faydasının olduğunu ifade eden Ünal, "Ağustos ve Eylül ayının gözde meyvelerinden üzümün sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Üzüm; potasyum, sodyum, kalsiyum, bakır, manganez, demir, magnezyum, çinko, karoten, kripto-ksantin gibi vitamin ve mineraller bakımından zengindir." diye konuştu.

-"Çocukların kemik gelişimine katkı sağlar"

Diyetisyen Bengü Ünal, üzümün, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kemiklerin güçlenmesinde oldukça önemli rol oynadığını söyleyerek, "Özellikle gelişme çağında olan çocukların tüketmesi çok faydalıdır. Sebebi ise üzümün kemik gelişimine katkıda bulunan demir ve bakır minerallerini içermesidir. Kemik erimesine sahip hastalar da üzümün bu özelliğinden yararlanabilirler." dedi.

- "Kansızlığa, halsizliğe faydalı"

Bengü Ünal, üzümün yararlarını şöyle anlattı:

"İçeriğinde yüksek miktarda demir bulunmasından dolayı kansızlığa sahip bireylerin demir depolarının artması için birebir olan besinlerden biridir. Kansızlıktan kaynaklanan halsizlik, yorgunluk, tırnak kırılması, saç dökülmesi gibi karşılaşılan belirtilerin azalmasını ve ortadan kalkmasını sağlar. E ve K vitamininden zengin olması da cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlamaktadır."

Üzümün en önemli özelliklerinden birinin polifenoller olarak bilinen güçlü antioksidanları içermesi olduğunu belirten Ünal, üzümün bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve bu yüzden enfeksiyon risklerini de azalttığını ifade etti.

Ünal, şöyle devam etti:

"Aileler mevsim geçişlerinde okula başlayacak çocuklarımızın beslenme çantalarına üzüm koyarak onların hastalıklardan korunmasını sağlayabilirler. Üzüm, olenolik asit içeriği ile sağlıklı diş ve diş etlerine kavuşmanızı sağlar. Bunun yanı sıra üzüm, posa açısından zengin olmasından dolayı kabızlığı önlemektedir. Vücuda enerji verir ve özellikle çocuklarda rastlanan konsantrasyon bozukluğunu çekirdeksiz sultani üzümü ile hafifletebilirsiniz."

"Yeşil üzümdeki B vitamini kompleksleri çocuğun zihnini geliştirir ve sorunlarını gidermeye yardımcı olur." diyen Ünal, "Ayrıca üzüm kolesterolü dengede tutmakta, kalp damar rahatsızlıklarına da iyi gelmektedir. Fakat her yediğimiz besinin porsiyonlarına dikkat etmemiz gerektiği gibi üzümün de 1 porsiyonu 15 adete denk gelip 60 kalori olmasıyla beraber glisemik indeksinin (içeriğindeki şeker oranı) yüksek olması da göz önüne alınıp, diyabet rahatsızlığı ya da insülin direnci olan hastaların üzüm tüketimlerinde dikkatli olması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Belediye meydanında çeşitli üzümlerden oluşan üzüm standında açıklamayı dinleyen Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Ünal'ın katılımcılara bilgi vermesinden dolayı memnun olduğunu belirterek, "Sarıgöl’ün bağrından yetişen değerli gençlerimizin festivalimize destek vermeleri hatta üzümün yararını anlatması bizleri sevindirdi. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 23:26
  1. Sarıgöl
  2. ÜZÜMÜN FAYDALARI

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