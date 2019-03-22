Sarıgöl’de sevinçten ağlatan etkinlik

Sarıgöl Kızılay İlçe Temsilciliği ile Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılay Kulübü öğrencileri Yaşlılar Haftası nedeniyle ilçedeki yaşlılara karanfil dağıttı. Aldığı karanfil karşısında gözyaşlarına hakim olamayan yaşlı bir kadın Kızılay gönüllüsü genç kıza sarılarak teşekkür etti.

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılay Kulübü öğrencileri giydikleri Kızılay yelekleri ile ilçe pazarında dolaşarak yaşlıların günlerini karanfil vererek kutladı. Öğrencilerin karanfil dağıtımında duygu dolu anlar da yaşandı. Aldığı karanfil karşısında gözyaşlarına hakim olamayan yaşlı bir kadın Kızılay gönüllüsü genç kıza sarılarak teşekkür etti.

Sarıgöl Kızılay İlçe Temsilcisi Yusuf Tüfekçi, "Yaşlılar Haftası etkinliğimizi öğrencilerin de katılımıyla 100 yaşlıya karanfil dağıtarak kutladık. Yaşlılara her zaman saygı gösterilmeli ve ilgilenilmelidir." dedi.