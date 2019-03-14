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Sarıgöl’de servis araçlarına geniş kapsamlı denetim

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimler artırıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 13:42
Sarıgöl’de servis araçlarına geniş kapsamlı denetim

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimler artırıldı. Çok kapsamlı yapılan denetimde bir taraftan sürücülerin belgeleri kontrol edilirken bir taraftan da öğrenciler bilgilendirildi.


Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Karakuş, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği, İlçe Jandarma Trafik Ekipleri, Sarıgöl Şoförler Odası Başkanı İbrahim Bulanık ve Sarıgöl Belediye Zabıta Amirliği ekipleri aynı anda okul servis araçlarını denetledi. Yapılan denetimlerde öğrenciler de bilgilendirildi. Denetim ekipleri, Girne Caddesi üzerinde 55 okul servis aracının tüm belgelerini ve araçları kontrol ederek, eksik belgesi olan ve araçlardaki eksiklikler hakkında sürücüleri bilgilendirerek, eksiklerin biran önce tamamlanmasını istedi.


Sarıgöl Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı İbrahim Bulanık, "Denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Öğrencilerimizin can güvenliği için denetimler yapılacak." dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:42
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