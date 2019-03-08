0553 313 94 23

Sarıgöl’de Kadınlar Günü kutlandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde tören düzenlendi.

08 Mart 2019 Cuma 14:20
Sarıgöl’de Kadınlar Günü kutlandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde tören düzenlendi. Sarıgöl Kent Meydanındaki törende Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından kadınlara karanfil dağıtıldı.


Sarıgöl Kent Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, AK Parti Sarıgöl İlçe Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, MHP Sarıgöl İlçe Kadın Kolları Başkanı Şükran Akçakoca, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Melike Ünlü Yağcı, Belediye Meclis üyesi Naciye Gürlek, sivil toplum Kuruluşların başkanları ve kadınlar katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir konuşma yapan MHP Sarıgöl İlçe Kadın Kolları Başkanı Şükran Akçakoca, "Dünyada ve ülkemizde kadınlara şiddet olmasın. Bizleri bu günlere getiren annelerimizdir. Kadınlar ülkelerine katkı sağlamaktır. Ailenin temel direğidir. Temennimiz kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulmasıdır." dedi.


Etkinlik sonunda çevredeki kadınlara karanfil dağıtıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:20
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    10. Kadın Festivali Kültürpark’ı renklendirdi
    1. 10. Kadın Festivali Kültürpark’ı..
    2. Sağlık Bakanı Koca: "Sağlıkta şiddet..
    3. Isparta Belediyesi’nden yapay zeka..
    4. Nazilli Belediyesi’nden girişimcilere..
    5. Başkan Ergün Saruhanlı Belediyesini..
    6. Başkan adayı Murat Aydın: “Kapalı..
    7. Lastikler düşmesin diye canını..
    8. "İzmir'e hükümdar olmaya alışmış CHP..
    9. "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" açıldı
    10. Erdoğan ile Guterres'in telefon..
    11. Antalya Ticaret Borsası’ndan istihdam..
    12. Erdoğan'dan Başpiskopos'a telefon!
    13. Forum Magnesia yönetimi kadınları..
    14. Galatasaray'da Antalyaspor maçı..
    15. 8 Mart’ta kadınlardan kadınlara..
    16. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM..
    17. Yoldan çıkan araç zeytinliğe uçtu
    18. Çerkezköy'deki termik santral..
    19. Van’da Yeşilay Haftası etkinlikleri
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye..
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Rusya ilk satışını yaptı!
    Rusya ilk satışını yaptı!