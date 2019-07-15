Sarıgöl’de fırtına etkili oldu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına çiftçileri endişelendirirken ilçede bazı işyerlerinin levhaları düştü, bir çınar ağacı da kökünden söküldü.

Şiddetli fırtına ve toz ile zor anlar yaşayan Sarıgöllüler, evlerinde adeta hapis olurken, üzüm bağlarında çalışanlar da zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü bahçesindeki çınar ağacı kökünden devrildi. Bazı dükkanların levhaları yerlere düşerken üzüm bağlarında ise bazı sıraların devrildiği öğrenildi.