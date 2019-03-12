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Sarıgöl’de duygu dolu anlar

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 12 Mart İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü Sarıgöl Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirildi.

12 Mart 2019 Salı 14:30
Sarıgöl’de duygu dolu anlar

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 12 Mart İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü Sarıgöl Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Törende öğrencilerin İstiklal Marşını yoğun duygularla okumaları büyük alkış aldı.


Anma töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Maşının okunmasıyla başladı. Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayten Beycan tarafından Mehmet Akif Ersoy’un hayatının anlatılmasıyla devam eden programda öğrenciler Mehmet Akif Ersoy’un hayatını ve İstiklal Marşı’nın yazılışını oynadıkları piyesle canlandırdı. Öğrenciler ayrıca sahnede İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını seslendirirken ’En güzel İstiklal Marşı’nı okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler de İstiklal Marşı’nı en yoğun duygularla okudu. Öğrencilerin performansları salondakilerden büyük alkış aldı.


Etkinlik kapsamında ilkokullar ve ortaokullar arası düzenlenen en güzel İstiklal Marşı okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç tarafından hediyeler verildi.


Anma törenine Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Belediye Başkan Vekili Muammer İmer, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, şube müdürleri, daire amirleri, okul müdürleri, vatandaşlar, öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:30
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