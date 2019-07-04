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Sarıgöl jandarması hırsızlık zanlarını yakaladı

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri, bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 3 zanlıyı yakaladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 23:22
Sarıgöl jandarması hırsızlık zanlarını yakaladı

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri, bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 3 zanlıyı yakaladı.


Bağlıca Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir iş yerinde meydana gelen elektronik kantar çalındı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayını karıştıkları iddia edilen A.G. (34), A.Ç. (42) ve Ö.T. (31) adlı şahısları kamera kayıtlarında tespit etti. Hırsızlık şüphelisiyle jandarma tarafından yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alaşehir Kapalı Ceza ve Tutuk Evine gönderildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 23:22
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