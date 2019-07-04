Sarıgöl jandarması hırsızlık zanlarını yakaladı MANİSA (İHA) – Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri, bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 3 zanlıyı yakaladı.

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri, bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 3 zanlıyı yakaladı.

Bağlıca Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir iş yerinde meydana gelen elektronik kantar çalındı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayını karıştıkları iddia edilen A.G. (34), A.Ç. (42) ve Ö.T. (31) adlı şahısları kamera kayıtlarında tespit etti. Hırsızlık şüphelisiyle jandarma tarafından yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alaşehir Kapalı Ceza ve Tutuk Evine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.