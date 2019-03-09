Sarıeroğlu: “Adanalı kadın sanayicilerimizle gurur duyuyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Adanalı kadın sanayiciler ile gurur duyduklarını belirterek, “Her biri ayrı bir başarı hikayesi yazıyor” dedi.

Sarıeroğlu, “Dünya Kadınlar Günü”nde Adana Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kadın sanayiciler ve kadın çalışanlarla bir araya geldi.

AOSB’deki bir tekstil fabrikasında kadın sanayiciler ve tesislerdeki kadın çalışanlarla buluşanSarıeroğlu, fabrikaya gelişinde AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kara, Kimteks Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Gözek, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Kadın Sanayiciler Platformu Temsilcisi Ayça Çelik, kadın sanayiciler ile tesislerin kadın çalışanları tarafından karşılandı. Kadın işçilerinçiçekler sunduğuSarıeroğlu, daha sonra onlarla birlikte yemek yedi, sohbet etti.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü,Sarıeroğlu’nu konuk etmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sanayicilere olan duyarlılığı, ziyaretleri ile sağladığı motivasyon ve verdiği desteklerdendolayı da teşekkür etti.

“AOSB’DE kadın dostu başkan var”

Yemeğin sonunda bir konuşma yapanJülide Sarıeroğlu, AOSB’deki sanayicilerin gerek tüm çalışan haklarına gerekse kadın haklarına son derece saygılı olduğunu, buradaki tesislerle ilgili şikayet duymadıklarınıbelirterek, “20 yıldır, hatta daha fazla süre aynı işyerinde çalışanlar var. Çünkü, burada kadın dostu bir AOSB Başkanı var. Bekir Sütcü beye bu nedenle bir kadın olarak ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Sarıeroğlu, Adanalı kadın sanayicileri de kutlayarak, adeta bir başarı hikayesi yazdıklarını, bununla da gurur duyduklarını belirtti.

Hükümetlerinin kadınlara ilişkin yaptığı düzenlemelere de dikkati çeken Sarıeroğlu,“Yaptığımız düzenlemelerle kadınlarımızın çalışma hayatını kolaylaştırdık. Kadın erkek hep birlikte gayemiz ülkemizi daha çok ileriye götürmek” diyerek, şöyle devam etti:

“Daha fazla sayıda fabrikamızın açılması, daha çok sayıda emekçimize iş alanı açılması ve buralarda gençlerimizin çalışması, onların enerjilerinin bu alanlarda daha fazla yer almasıyla Türkiye güçlü bir kalkınma hamlesi yapar. Sizler, bunun için iyi örneklersiniz.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye’nin daha hızlı koşması, gelecek nesillere daha güçlü Türkiye bırakabilmesinin yolunun da sanayi alanlarının güçlenmesinden, iş insanlarının daha güçlü yatırımlar yapmasından ve nitelikli iş gücünden geçtiğini vurgulayarak,” Bir yandan nitelikli iş gücümüzü yetiştirip, bir yandan gençlerimize geniş iş sahaları açmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.