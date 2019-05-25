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Sarıçay Barajı için geri sayım başladı

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak olan Kuşadası – Söke – Davutlar – Güzelçamlı yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını giderecek 650 milyon TL maliyetli Sarıçay Barajının yapım ihalesi 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:10
Sarıçay Barajı için geri sayım başladı

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak olan Kuşadası – Söke – Davutlar – Güzelçamlı yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını giderecek 650 milyon TL maliyetli Sarıçay Barajının yapım ihalesi 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek.


Aydın Büyükşehir Belediyesi önemli bir yatırıma daha imza atıyor. İkizdere Barajı’ndan sonra Büyükşehir Belediye Meclisi ASKİ Genel Kurulu kararı ile tüm maliyeti Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak olan Kuşadası – Söke – Davutlar – Güzelçamlı yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını giderecek, güncel maliyeti 650 milyon TL’yi aşan Sarıçay Barajının yapım ihalesi 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek.


Sarıçay Barajı ile ilgili yapım maliyetinin Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını öngören protokole istinaden yapılacak olan Sarıçay Barajının 124,5 metre gövde yüksekliğinde,66 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip silindirik sıkıştırılmış beton gövde tipinde olup bölgenin uzunca yıllar su ihtiyacına cevap verecek.



İkizdere Barajı’nın ödemeleri devam ediyor


2014 yılından itibaren Efeler ilçesi ve civarındaki 29 yerleşim yerinin su ihtiyacını karşılayan İkizdere Barajının yapım protokolü kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından DSİ’ne şu ana kadar 36.5 milyon TL ödeme yapılmış ve geri ödeme takvimine göre ödemeler devam ediyor.



Başkan Çerçioğlu su konusunda hassas


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun göreve geldiği andan itibaren üzerinde en çok durduğu ve hassasiyetle yaklaştığı içme suyu konusunda önemli çalışmalar yapıldı. Yüz binlerce metre hat çalışması, onlarca içme suyu kuyusu açarak su sorunu yaşanmaması için önemli bir yatırım dizisi gerçekleştirildi. İl tarihinde hayata geçen bir diğer önemli yatırım ise tüm maliyeti büyükşehir belediyesi tarafından karşılanıyor olan İkizdere Barajı’nın hayata geçmesi oldu. Sarıçay Barajı projesinin hayat geçmesi ile birlikte il tarihinde görülmemiş ölçekte bir yatırım olarak kayıtlara geçecek.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:10
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