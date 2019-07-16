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Sarıcaoğlu: “Bu millet bayrağına uzanan eli kırar”

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Bu millet 15 Temmuz’da bir kez daha gösterdi ki bayrağına, geleceğine, değerlerine uzanan eli kırar” dedi.

16 Temmuz 2019 Salı 10:08
Sarıcaoğlu: “Bu millet bayrağına uzanan eli kırar”

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Bu millet 15 Temmuz’da bir kez daha gösterdi ki bayrağına, geleceğine, değerlerine uzanan eli kırar” dedi.


15 Temmuz Direnişinin 3.yılında yapılan etkinliklerde Kavak halkı tek yürek oldu. Program kapsamında Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi. Ardından Kardelen Düğün Salonunda yapılan 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde konuşan Belediye Başkanı Sarıcaoğlu, “Bu millet bayrağına uzanan eli kırar” derken Kaymakamı İbrahim Engin Şenay da “Dünya 15 Temmuz’da Türk’ün destan olmayı değil destan yazmayı sevdiğini bir kez daha gördü” ifadesini kullandı.


Hükümet Konağı önünden İlçe Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AK Parti ilçe Başkanı Osman Atlı, MHP ilçe Başkanı Cahit Kamber, ilçe Milli Eğitim Müdürü, Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilen yürüyüş, ilçe halkının sevgi ve destek gösterileri altında yapıldı.


Daha sonra Kavak Kardelen Düğün Salonunda gece boyunca süren anma programı yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gecede 15 Temmuz gecesine ilişkin slayt gösterimleri yapıldı. İlahiler ve şiirler okunarak programa katılan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.


Programda konuşan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, emperyalist güçlerin ülkemiz üzerindeki emellerinin kuruluşundan buyana hiçbir değişikliğe uğramadığını söyledi.



Sırtımızı yere getiremeyecekler


Türk milletinin daima uyanık ve birlik beraberlik içinde olması gerektiğini belirten Sarıcaoğlu, “Bizim ülkemiz üzerindeki tüm bu oyunlara karşı büyük gücümüz birliğimiz ve kardeşliğimiz olacaktır. Bizler sımsıkı birbirimize sarıldığımız sürece hiçbir güç bu milletin sırtını yere getiremeyecektir” diye konuştu.


15 Temmuz’un emperyalist güçlerin FETÖ eliyle bu cennet vatanı bölme, parçalama ve kardeşi kardeşe düşürme hareketi olduğunu ancak aziz milletin canı pahasına buna izin vermediğini anlatan Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:


“Bu emperyalist sistemin ülkemiz üzerindeki bakışları bugüne kadar değişmedi. Bundan sonra da değişmeyecek. İşte ülkemiz savunması için S400 alıyoruz ayağa kalkıyorlar. Demek ki bundan rahatsız olmalarının bir nedeni var. Onun için biz kendi savunmamızı güçlendirmek zorundayız. Ona göre önlemlerimizi almak zorundayız. Bunun için kadınlarımıza da çok büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızı vatan, bayrak ve millet sevgisi ile yetiştirmeliyiz. Birbirimize daha çok bağlı olmalıyız. Ama tüm dünya bir kez daha gördü ki bu millet, bayrağına, demokrasiye, ülkenin geleceğine, değerleri ve inançlarına uzanan elleri kırıyor.”



“Türk destan yazmayı sever”


Daha sonra söz alan Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay da yaptığı konuşmasında FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimi karşısında kenetlenen milletin bir destan yazdığını söyledi. Şenay, “15 Temmuz bu milletin yazdığı bir destandır. Dünya devletleri arasında en fazla destanı olan bir ülkeyiz. Bu millet hiçbir zaman destan olmayı sevmemiştir, çünkü bu millet destan olmaz sadece destan yazar” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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