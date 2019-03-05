Sarıçam’da toplantı ve yürüyüş yerleri belirlendi

Adana Valiliği, Sarıçam’da yapılabilecek toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahları ile pankart ve afiş asılabilecek yerleri açıkladı.

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. Maddesi ve bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi esaslarına göre, Sarıçam ilçesinde yapılacak olan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinde toplanma yerleri, yürüyüş güzergahları, toplantı alanları, dağılma yerleri ile pankart ve afiş asılabilecek yerler belirlendi.

Sarıçam ilçesi toplantı alanı; Kani Karaca Bulvarı ile Adnan Kahveci Bulvarının kesiştiği kavşak oldu.

Yürüyüş yol güzergahı ise şöyle:

“Orhangazi Mahallesi 3299 Sokak ile Barış Caddesinin kesiştiği alanda toplanılıp, Kani Karaca Bulvarından Adnan Kahveci Bulvarı doğrultusunda 800 metrekarelik güzergah.”

Dağılma yol güzergahı olarak da yürüyüş güzergahı ve toplantı alanı çevresinde bulunan sokak ve caddeler oldu.

Sarıçam’da pankart ve afiş asılabilecek yerler ise şu şekilde:

“Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün yapılmasına izin veren Valilik Makamının onay tarihinden itibaren Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün bitiş saatine kadar;

“Kozan yolu üzerinde bulunan otoban Adana (Doğu) girişi İncirlik Mahallesi Ceyhan Yolu üzeri, Kürkçüler Mahallesi Ceyhan Yolu üzeri, Kargakekeç Toki yanı, Kozan Yolu üzeri Mustafalar Mahallesi, Kozan Yolu üzeri Başören Mahallesi Kavşağı, Kozan Yolu üzeri Yağızlar Mahallesi yol ayrımı, Çatalan yolu üzeri Hekimköy Kavşağı, Buruk Mahallesi girişi ve Kozan yolu üzeri Kılıçlı Toki yol ayrımında bulunan bilboard ve panolara; Trafik ve şahıs güvenliği açısından tehlike oluşturmayacak şekilde Kabahatler Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde pankart ve afişler asılabilecek.”