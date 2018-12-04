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Sarıçam ormanlarında kartpostallık şölen

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar yağışıyla beyaza bürünen sarıçam ormanları görsel şölen sunuyor.

04 Aralık 2018 Salı 11:07
Sarıçam ormanlarında kartpostallık şölen

Doğu Anadolu'da, Kars'ın Sarıkamış ilçesinden başlayarak kuzeyde Erzurum'un Şenkaya ilçesi sırtları ile güneydeki Aras Vadisi arasında kalan Süphan Dağı çevresine kadar ulaşan ormanlar, uçsuz bucaksız görüntüsüyle büyülüyor.

Bölgede etkili olan kar yağışıyla, Sarıkamış ilçesini çevreleyen 2 bin 600 rakımlı Soğanlı Dağları ile Kumrutepe ve Çataldere mevkisindeki ormanlar beyaza bürünürken, ormanların arasında yer alan ve Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden olan Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki sarıçamlar da kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Ayrıca Sarıkamış ilçesindeki Keklik Vadisi'nde bulunan ve bu aylarda yüzeyi tamamen buzla kaplanan Ördek Gölü, ormanlar arasındaki manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan göl, 4 mevsim boyunca angut gibi yabani ördeklere ve birçok kuş türüne barınma ve üreme imkanı sağlıyor.

- "Turizme ivme kazandıracak fotoğraflar da burada çekilmektedir"

Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarının kış ayında görsel şölen sunduğunu ifade ederek, "Sarıçam ormanları Sarıkamış için semboldür, bu hem yaz hem kış turizmi için değerlidir." dedi.

Taş, sarıçam ormanlarının, fotoğrafçıların da ilgi odağı olduğunu anımsatarak, "Kışın beyaz gelinliğini giymiş son derece önem arz eden bu ormanlarımız, turizmciler için büyük önem arz etmektedir. Kışın fotoğrafçılık anlamında turizme ivme kazandıracak fotoğraflar da burada çekilmektedir." diye konuştu.

Ormanların her mevsime ayrı güzellik kattığını anlatan Taş, "Ormanların içerisinde kayak pistlerinin oluşu, turizmciler son derece önemlidir. Sarıkamış'a özgü 2 bin 500 rakımlı sarıçam ormanları ilçeye güzellik katıyor. İlçeyle özdeşleşen sarıçam ormanları doğasıyla yazın da kışın da turizme ivme kazandırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Taş, Sarıçam ormanları arasında yer alan Ördek Gölü'nün de önemine değinerek, "Ördek Gölü'nde de angut ve ördekler yaşamakta. Burası da hem yaz hem de kış fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor. Kışın donan bu göl ayrı güzelliğe bürünüyor. Turizmcileri, fotoğraf tutkunlarını ilçemize bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

- "Doğal güzelliklerimiz, Türkiye'deki ender yerlerden bir tanesi"

İlçedeki bir otelin genel müdürü Mehmet Saraçoğlu da Sarıkamış'ın kış sezonuna hazır olduğunu ifade ederek, "Kış ayıyla güzel bir kar yağışı oldu, bütün otellerde çalışmalar tamamlanıp sezona hazırlandı. Yılbaşı için doluluk oranı yüzde 90'larda, rezervasyon çalışmalarının da sonuna geldik. Telesiyejlerde güzel çalışmalar var, Sarıkamış doğasıyla güzel sezon geçirecektir." dedi.

Turizmci Halit Taş ise sarıçam ormanlarının kristal kar ile buluşmasının ayrı bir görsel sunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sarıkamış bu sene turizmden çok şey bekliyor, doğal güzelliklerimiz zaten Türkiye'deki ender yerlerdendir. Sarıçam ormanları kristal karla buluştuğunda daha çok güzellik sunmaktadır. Misafirlerimiz bir defa Sarıkamış'ı tercih edince bir daha kolay kolay vazgeçmemektedirler. Sebebi de kristal kar ve doğal güzelliklerdir. Herkesi Sarıkamış'a bekliyoruz."

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:07
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  2. Kars
  3. Sarıçam
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