Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık
Adana’da 28 Temmuz Pazar günü yapılacak olan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) Sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:06
Adana’da 28 Temmuz Pazar günü yapılacak olan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) Sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.
Adana Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz Pazar günü yapılacak olan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgi Testi Sınavı dolayısıyla sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya TC kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü açık olacak.
Adaylar, 07:00-10:00 saatleri arasında işlemlerini yapabilecek.
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