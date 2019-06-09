Sarıcakaya’da sel felaketi Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde 1 saat süreyle etkisini gösteren şiddetli yağış, sele neden oldu.

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde 1 saat süreyle etkisini gösteren şiddetli yağış, sele neden oldu.

Akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış sebebiyle yollar kapanırken, seralar da büyük zarar gördü. İğdir Mahallesi ve Kapukaya Mahalleleri arasında kapanan yollar, Sarıcakaya Belediyesi tarafından görevlendirilen iş makineleriyle açılırken, yolda mahsur kalan vatandaşlar ise traktör römorkları ile taşındı. İlçede yaşanan sel felaketinde can kaybının yaşanmaması bölge halkına rahat bir nefes aldırdı.

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