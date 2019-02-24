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Sarıbaşak Sosyal Tesisi’nin açılışı yapıldı

Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey İlçesi kırsal mahallelerinden Sarıbaşak’a yapılan sosyal tesis, taziye evi, muhtarlık bürosu ve Kur’an Kursu’nun açılışı yapıldı.

24 Şubat 2019 Pazar 10:53
Sarıbaşak Sosyal Tesisi’nin açılışı yapıldı

Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey İlçesi kırsal mahallelerinden Sarıbaşak’a yapılan sosyal tesis, taziye evi, muhtarlık bürosu ve Kur’an Kursu’nun açılışı yapıldı.


Kırsaldaki mahallelerin eksiklerini gidermeye çalışan Şahinbey Belediyesi, ilçeye bağlı Sarıbaşak kırsal mahallesine yaptığı sosyal tesisin açılışını gerçekleştirdi. İçerisinde muhtarlık bürosu, taziye evi, Kur’an Kursu gibi alanları barındıran sosyal tesis vatandaşların hizmetine sunuldu. Sarıbaşak mahallesine kazandırılan sosyal tesisin açılışı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı. Açılış programında çocuklar Tahmazoğlu’na büyük ilgi göstererek, tezahüratlarda bulundu.


"Toplam 189 adet sosyal tesis yaptık"


Açılış töreni dualar ve Kur’an tilaveti ile yapılırken, törende açıklamalarda bulunan ve toplam 189 adet sosyal tesis yaptıklarını vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Gerek merkezde gerekse de kırsal mahallelerde bunun gibi toplam 189 adet sosyal tesis yaptık. Bu şekilde irili ufaklı tam 189 tesisi hizmete sunduk. Tesislerimizin içerisinde sınıflarımız, okuma salonlarımız, kurslarımız ve taziye salonlarımız var. Ben bu sosyal tesisin Sarıbaşak mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Sarıbaşak Sosyal Tesisi’nin açılışı kurdele kesimiyle yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 10:53
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