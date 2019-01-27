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Sarı yelekli protestocuların öncü ismi gözaltına alındı!

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa'daki protesto gösterilerini gerçekleştiren sarı yeleklilerin öncü isimlerinden Maxime Nicolle, dün akşam Bordeaux'da düzenlenen gösteride polisin ikazlarına rağmen protestocuları da teşvik ederek eylemi sürdürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

27 Ocak 2019 Pazar 13:04
Sarı yelekli protestocuların öncü ismi gözaltına alındı!

"Sarı yelekli" eylemcilerin öncülerinden Maxime Nicolle, gözaltına alınmadan önce basına yaptığı açıklamada, "Sarı yelek hareketinin bittiğini söyleyenler burada olanları baksın. Ocak ayındayız ve hala buradayız. Gösterilere gerektiği kadar devam edeceğiz." dedi.

Bu arada, sarı yeleklilerin diğer öncü isimlerinden Eric Drouet, dün akşam Paris'teki Bastille Meydanı'nda düzenlenen eylemde kendisine yakın bir isim olarak bilinen Jerome Rodrigeus'in, polisin kullandığı biber gazı nedeniyle gözünden ağır yaralandıktan sonra sosyal medyadan, "Kavgalarınız bir kenara bırakın, mücadele oynanmaz, kazanılır. Her türlü imkanla emsali görülmemiş bir ayaklanmaya davet ediyorum." mesajını paylaştı.

Sarı yelekliler gösterilerin 11. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında dün ülke çapında yeniden sokağa çıkmıştı. Eylemciler, başkent Paris'in farklı noktalarında gösteri düzenlerken, Bastille Meydanı ve Republique Meydanı'nda polislerle eylemciler arasında gerginlik yaşanmıştı. Polis protestoculara karşı biber gazı kullanmıştı.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi, Jerome Rodrigeus'in Bastille Meydanı'ndaki eylemde polisin kullandığı biber gazı sonucu gözünden ağır yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Paris'in yanı sıra Bordeaux, Toulouse ve Evreux kentlerindeki gösterilerde de olaylar çıkmıştı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülke genelindeki gösterilere 4 bini Paris'te olmak üzere 69 bin kişi katıldı.

Son yılların en şiddetli protestosu

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Polisle eylemcilerin zaman zaman çatıştığı protestolarda, eylemciler kamu kurumlarına saldırmış, mağazaları yağmalamış, araçları ve çöp bidonları yakmış, polisin de göstericilere müdahalesi sert olmuştu.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 12:30
  1. Maxime Nicolle
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