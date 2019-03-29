0553 313 94 23

Sarı yeleklilerin liderine "izinsiz gösteriden" para cezası

Paris Ceza Mahkemesi, sarı yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet'ye "izinsiz gösteri" düzenlediği gerekçesiyle 2 bin avro para cezası verdi

29 Mart 2019 Cuma 16:14
Sarı yeleklilerin liderine "izinsiz gösteriden" para cezası

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet, başkent Paris'te "izinsiz gösteri" düzenlediği gerekçesiyle 2 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi, Drouet'ye 22 Aralık 2018 ve 2 Ocak'ta Paris'te "izinsiz gösteri" düzenlediği gerekçesiyle 2 bin avro para cezası verdi.

Drouet'nin avukatı Kheops Lara, basına yaptığı açıklamada, mahkemenin kararına itiraz edeceğini belirtti.

34 yaşındaki nakliye şöförü Drouet ve yaklaşık 50 eylemci, 2 Ocak'ta, gösterilerde hayatını kaybedenleri ve yaralananları anmak için Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nin yakınındaki Concorde Meydanı'nda toplanmıştı. Ancak polis, kısa bir süre sonra "gösterinin izinsiz olduğu" gerekçesiyle bir grup eylemciyle beraber Drouet'yi gözaltına almıştı.

Drouet, 22 Aralık 2018'deki eylemde de gözaltına alınmıştı. Daha önce de Paris Savcılığı, bir gösteride sarı yeleklileri Elysee Sarayı'nı basmaya davet eden Drouet hakkında "suç işlemeye teşvik ettiği" ve "yasa dışı eylem yapmak istediği" gerekçesiyle soruşturma açmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:14
  1. Eric Drouet
  2. Fransa
  3. izinsiz gösteri
  4. sarı yelekliler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bolton'dan Rusya'ya "üstü kapalı tehdit"
    1. Bolton'dan Rusya'ya "üstü kapalı tehdit"
    2. Bilecik'te iş kazası: 1 ölü
    3. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih'te..
    5. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    6. Kazakistan Küresel Siber Güvenlik..
    7. "Darbe destekçiliği yapan bir insandan..
    8. Sarı yeleklilerin gösterisinde "sokağa..
    9. Mine Koraş’a “Cumhurbaşkanıbana..
    10. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    11. Türkiye Kick Boks Turnuvasında NKÜ’nün..
    12. Adana’da tesettürlü kadınlara çirkin..
    13. Türk dalgıçlar Musul'da arama kurtarma..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Sabah akşam..
    15. Bakan Varank ve Kasapoğlu’ndan..
    16. İmamoğlu tehdit etmişti... Makamını..
    17. Marmara’da poyraz fırtınası
    18. 14 yaşındaki çocuğu kaçıran engelli..
    19. FETÖ'den gözaltına alınan tetkik..
    20. GÜNCELLEME - Çanakkale merkezli göçmen..
    21. Arnavutluk'un NATO üyeliğinin 10. yıl..
    22. Millet İttifakının son ortak mitingi..
    23. Erdoğan: “Bu milletin gündeminden..
    24. Başörtülü kıza saldırı olayına..
    25. "Brexit sürecinin çıkmaza girmesi..
    26. İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya Kadıköy’de..
    27. TDV'den Sudan'da ihtiyaç sahibi..
    28. Mermer blokları altında kalan işçi..
    29. Yazıcı’nın mitingine yoğun katılım
    30. Mardin'de balon turizmi başladı
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!